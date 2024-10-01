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Adıyaman'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Zehirlendi

Adıyaman'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Zehirlendi
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Adıyaman merkezde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 26306 sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen 1 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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