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Adıyaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

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Adıyaman merkezinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Aşhan Keskin'in evinde ölü bulundu. Keskin'in ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Adıyaman'da yaşlı bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi 632. Sokakta yalnız yaşayan Aşhan Keskin (68), evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekipleri Aşhan Keskin'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis ekipleri adreste incelemelerde bulundu. Aşhan Keskin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aşhan Keskin'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Otopsi Yaşam

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