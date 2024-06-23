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Adıyaman'da yalnız yaşayan adam kaldığı evinde ölü bulundu

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Adıyaman merkezinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Ali Avşar'ın kaldığı evde ölü bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da yalnız yaşayan adam kaldığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir evin 3. katında ikamet eden 69 yaşındaki Ali Avşar'ın evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapıdan giremeyince itfaiye merdiveniyle evin balkonundan içeriye girdi. Ekipler girdikleri evde Ali Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Avşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Avşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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