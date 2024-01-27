Adıyaman'da Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Adıyaman'da yakalanan hırsızlık zanlısı 4 şahıs, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen 'motosiklet hırsızlığı' olayının şüphelisi olarak çok sayıda suç kaydı bulunan E.D.'yi tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resmi kurumdan ve K2-B konteyner kentte meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri ise A.D., M.K. ve G.K. isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN