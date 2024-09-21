Adıyaman'da Yağmur Nedeniyle Kontrolden Çıkan Kamyonet Tarlaya Girdi: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet tarlaya girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında Muharrem İ. idaresindeki 46 HJ 070 plakalı Toyota marka kamyonet, yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü Muharrem İ. ile kamyonette bulunan Bekir İ., Mustafa İ. ve Yunus Emre A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN