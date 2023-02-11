Adıyaman'da yağmalama yapan 2 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'ın Kahta ilçesinde deprem sonrası boşaltılan binalarda yağmalama yapan 2 şüpheli yakalandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde deprem sonrası boşaltılan binalarda yağmalama yapan 2 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Kahta'da boşaltılan evlerin çevresinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle bekçileri devriye görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, boşaltılmış bir binanın dairelerinde şüpheliler olduğunu fark etti. Binanın çevresinde önlem alan ekipler, depremde zarar gören evlerden eşya ve malzeme yağmalamaya çalışan A. S. ve H.S., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahsın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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