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Adıyaman'da Vinç Devrildi, 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Mara Mahallesi'nde inşaat alanında yük kaldırırken devrilen vinç bir yaralanmaya neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, kaldırdığı malzemenin ağırlığına dayanamayan vinç devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında yük kaldırmak isteyen bir vinç, yükün ağırlığına dayanamayarak devrildi. Bir kısmı havaya kalkan vinç korku ve paniğe neden oldu. Meydana gelen olayda yaralanan 1 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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