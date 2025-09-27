Haberler

Adıyaman'da Vali Yardımcısının Bulunduğu Araçla Kaza: 1 Yaralı

Adıyaman'da Vali Yardımcısının Bulunduğu Araçla Kaza: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, vali yardımcısının da bulunduğu aracın karıştığı kazada 54 yaşındaki bir yaya yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, vali yardımcısının da içerisinde bulunduğu aracın yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek'in bulunduğu öğrenilen T.Z. idaresindeki 27 BCN 481 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gölbaşı Karayolu 20. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Hasan Güneş'e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hasan Güneş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
