Adıyaman'da Vali Yardımcısının Bulunduğu Araçla Kaza: 1 Yaralı

Adıyaman'da, vali yardımcısının da içerisinde bulunduğu aracın yaptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde Gaziantep Vali Yardımcısı Mehmet Bek'in bulunduğu öğrenilen T.Z. idaresindeki 27 BCN 481 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Gölbaşı Karayolu 20. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Hasan Güneş'e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hasan Güneş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN