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Adıyaman'da Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da, üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A., ile M.K., isimli şahısları durdurarak arama yaptı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adıyaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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