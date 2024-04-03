Adıyaman'da Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.A., ile M.K., isimli şahısları durdurarak arama yaptı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN