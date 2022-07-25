Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya göz açtırılmıyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuya göz açtırılmıyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki hafta içerisinde 19 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 22 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 408,49 gram esrar, 40,96 gram metamfetamin maddesi, 729 adet sentetik ecza hap, 35 kök Hint kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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