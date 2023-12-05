Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin takibe aldığı şahsın aracında yapılan aramada uyuşturucu ve evinde ise silah ele geçirildi.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin takibe aldığı şahsın aracında yapılan aramada uyuşturucu ve evinde ise silah ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonrası N.P. isimli şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 56,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca, 51 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet muşta ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN