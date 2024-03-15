Adıyaman'da Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve para ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sevki yapabileceği şüphesi üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta nartotik dedektör köpeği ile yapılan arama sonucunda; araca zulalanmış vaziyette 165,99 gr metamfetamin maddesi, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700TL para ele geçirildi.

Araçta bulunan ve suç kayıtları bulunan F.C.Ç ve C.E.C isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN