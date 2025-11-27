Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan zanlı, hakim karşısına çıkarıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan M.K., suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verdi. - ADIYAMAN