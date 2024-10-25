Adıyaman'da Uyuşturucu Suçundan Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs yakalandı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN