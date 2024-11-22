Adıyaman'da Uyuşturucu Suçlusu 19 Yıl Hapis Cezası ile Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 19 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN