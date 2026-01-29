Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 40 kişi yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 1 kilo 800,66 gram olarak belirlendi.

Adıyaman'da polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 40 şahıstan 2'si tutuklandı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 40 şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 800,66 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 şüpheli şahıstan 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

