Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Adıyaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan şafak operasyonunda 51 gram kubar esrar, 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 25 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 107 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 221 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, 12 adet av tüfeği fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken Gölbaşı ilçesinde 7 şüpheli şahıs, Doğanşehir ilçesinde 4 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
