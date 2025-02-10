Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan M.S ve B.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların yapılan adreslerinde 56,96 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken M.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN