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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Adıyaman'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda R.K. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda 138 adet sentetik kannaionid ham maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahta Büro Amirliği koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde R.K. isimli şahsın adresine operasyon yapıldı. Operasyonda adres içerisinde yapılan aramalarda 138 adet sentetik kannaionid ham maddeleri ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken R.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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