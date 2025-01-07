Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Tutuklandı

Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimler çerçevesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 adet sentetik ecza maddesi ve satışa hazır paketlenmiş vaziyette 4,56 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan D.V., A.E.D.ve İ.N.Ç., gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri yapılan şahıslardan A.E.D., isimli şahsın evine de daha sonra baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda ise 22 adet satışa hazır paketlenmiş vaziyette 17,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 tablet halinde toplam 31 adet sentetik ecza hap, 0,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyete işlemleri tamamlanan şahıslardan A.E.D., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN