Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38.03 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Tamamlanan çalışmaların ardından S.A., işe H.M.K., isimli şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 38.03 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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