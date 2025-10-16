Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda 28 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda F.T., B.O., H.G. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 28 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza maddesi, 1,36 gram eroin ve 80 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

