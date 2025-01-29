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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 94.17 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele denetimleri kapsamında durdurulan Y.A. ile B.D. isimli şahısların üzerinde 94.17 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.D. ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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