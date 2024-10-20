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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Metamfetamin Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Araçta Metamfetamin Ele Geçirildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 18.85 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın ses sistemi içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda ses sistemi içerisine gizlenmiş ve satışa hazır 18.85 gram gelen metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.Ü. ve A.G. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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