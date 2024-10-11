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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde 399 gram sentetik uyuşturucu ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinde yapılan uyuşturucu denetimleri esnasında uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 399 gram sentetik uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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