Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN