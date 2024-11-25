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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Adıyaman'da yapılan narkotik operasyonunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üst aramalarda sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adıyaman'da, uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.H.G, M.E.O, S.K, ve B.C, yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 1.04 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 145 gram sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen tütün ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 4 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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