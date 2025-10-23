Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 85,69 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 60 gram sıvı ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını aldı. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrasında belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda O.K., S.V.K. ve A.İ. isimli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda toplam 85,69 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 60 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

Adreste bulunan O.K., S.V.K. ve A.İ., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıslar, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Besni Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
