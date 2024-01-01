Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığında bağlı ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde E.E., Ş.B., ve Z.D., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 635 gram cannobinoid diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddesi ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN