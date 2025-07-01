Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Adıyaman'da narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı ve bin 535 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da, yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen adreste yapılan aramalarda bin 535 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken A.E.M, M.Y. ve B.Y., isimli 3 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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