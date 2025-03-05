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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kişi Gözaltında
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Adıyaman'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 27 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarında 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gün içerisinde yapılan denetimlerde 69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 1 gram bonzai hammaddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet sentetik ecza hap, 1 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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