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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheli araçta yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alarak durdurdukları şüpheli araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde M.E., ile Y.S., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç yakalanarak durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar, ekipler tarafından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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