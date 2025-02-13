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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı. Operasyonda 153 gram kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 153 gram kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan M.A.A. ile M.S.D., polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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