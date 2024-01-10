Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde M.K. ve N.K. isimli şahısların adreslerine operasyon yapıldı. Operasyonda 7 paket halinde 116 gram bonzai, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN