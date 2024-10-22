Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişiye İşlem Yapıldı

Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 18 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 8 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 43 gram kubar esrar ve 12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 18 kişi hakkında ise işlem yapıldı. - ADIYAMAN