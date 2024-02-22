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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 80 gram esrar maddesi ile kullanmaya hazır halde 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri S.O. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 80 gram esrar maddesi ile kullanmaya hazır halde 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İfadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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