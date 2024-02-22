Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri S.O. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 80 gram esrar maddesi ile kullanmaya hazır halde 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İfadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN