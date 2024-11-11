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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 16 kilogram 815 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalarda durdurularak kontrol edilen şüpheli araçta 15 parça halinde toplamda 16 kilogram 815 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.S. ile R.E., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıstan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken R.E., ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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