Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şahsa İşlem Yapıldı

Adıyaman'da, son 1 hafta içerisinde 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve satma suçundan işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan 15 şahıs üzerinde 49 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 33 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 15 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN