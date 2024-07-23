Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şahsa İşlem Yapıldı
Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve satma suçundan işlem yapıldı. Operasyonda 49 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 33 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adıyaman'da, son 1 hafta içerisinde 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve satma suçundan işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan 15 şahıs üzerinde 49 gram metamfetamin, 8 kök kenevir, 33 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 15 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN