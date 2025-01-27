Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 23 gram bonzai, 6 gram kubar esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda 23 gram bonzai, 6 gram kubar esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 15 şahıs ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa