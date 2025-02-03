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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Adıyaman'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı, diğer beş şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda 29,80 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Büro Amirliği Sokak Suçları ekipleri, tütüne karıştırılarak uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine İmamağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon esnasında polis ekiplerini fark eden Ö.A. isimli bir şahıs uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışırken yakalandı. Polis ekipleri o esnada adreste bulunan E.K., C.E., O.D., M.İ. ve Ö.K. isimli şahısları da gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 29,80 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ile 1 adet pet şişe içerisinde sentetik uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı maddeler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan Ö.A. tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K., C.E., O.D., M.İ. ve Ö.K. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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