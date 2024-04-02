Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da, yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda C.N., ile F.Y., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan C.N., tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.Y., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN