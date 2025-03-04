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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda toplam 8.14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde G.P., isimli sahsa yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yakalanan şahsın adresinde satışa hazır paketlenmiş vaziyette toplam 8. 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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