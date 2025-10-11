Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Tutuklama

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 12 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 bin 689 adet sentetik ecza hap, 15,5 gram esrar, 738,44 gram sentetik kannabinoid, 70,59 gram metamfetamin, 0,65 gram skunk ve 1 adet captagon hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli şahıstan 12'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar sonrası Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
