Adıyaman'da Uyuşturucu Krizi: Yere Yığılan Şahıs Korku Yarattı

Adıyaman'da, bir şahıs kullandığı maddenin etkisiyle İl Emniyet Müdürlüğünün karşısında yere yığılıp kaldı. Yerde hareketsiz yatan şahsı fark edenler korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü karşı taraflarında sabahın erken saatlerinde bir şahıs, kullanmış olduğu maddenin etkisiyle yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Adıyaman'da son zamanlarda bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı. Bunun artık gecesi, gündüzü yok yada saati yok, her an bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz. Sessiz ve sakin olan huzur şehri olan memleketimizde huzur denilen bir şey kalmadı. Bizler artık bu durum karşısında korkar olduk" diye konuştu. - ADIYAMAN