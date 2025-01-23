Adıyaman'da Uyuşturucu Krizi: Kaldırıma Yığılan Gençler Kamerada

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde kullanarak kaldırıma yığılan kişilerin içler acısı hali yürek sızlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda madde etkisindeki şahıslardan birinin yerde hareketsiz durması, diğerinin titremesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde uyuşturucu madde kullanan 3 şahıstan 1'i kaldırıma yığılırken 2 şahıs ise girdikleri maddenin etkisiyle ilginç hareketler yaptı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi.

Maddenin etkisinde olan gençlerin içler acısı hali, vatandaşlar tarafından kamera kaydına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda madde etkisindeki şahıslardan birinin yerde hareketsiz durması ve diğerinin de titreyerek etrafını izlemesi dikkat çekti. Kendinden geçen şahıslara, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. - ADIYAMAN