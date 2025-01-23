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Adıyaman'da Uyuşturucu Krizi: Kaldırıma Yığılan Gençler Kamerada

Adıyaman'da Uyuşturucu Krizi: Kaldırıma Yığılan Gençler Kamerada
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde kullanan gençlerin halinin kameralara yansıması, izleyenleri derinden etkiledi. Bir kişinin yere yığılıp hareketsiz kalması ve diğerinin titremesi dikkat çekti. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu madde kullanarak kaldırıma yığılan kişilerin içler acısı hali yürek sızlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda madde etkisindeki şahıslardan birinin yerde hareketsiz durması, diğerinin titremesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde uyuşturucu madde kullanan 3 şahıstan 1'i kaldırıma yığılırken 2 şahıs ise girdikleri maddenin etkisiyle ilginç hareketler yaptı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi.

Maddenin etkisinde olan gençlerin içler acısı hali, vatandaşlar tarafından kamera kaydına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda madde etkisindeki şahıslardan birinin yerde hareketsiz durması ve diğerinin de titreyerek etrafını izlemesi dikkat çekti. Kendinden geçen şahıslara, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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