Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 800 gram metamfetamin ele geçirdi.

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 800 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Gölbaşı ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.H.T ve U.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapmaktan yasal işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title