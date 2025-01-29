Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadele Denetimleri: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucuyla mücadele denetimleri kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele denetimleri yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Y.A. ile B.D. isimli şahısların üst aramasında 94.17 gram sentetik uyuşturucu, 12 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 13 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan her 2 şüpheli şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN