Adıyaman'da Uyuşturucu ile Mücadele Denetimi Gerçekleştirildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde kapsamlı denetimler yaptı. Şüpheli alanlar didik didik aranırken, birçok kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu kullanımı ve satışıyla bağlantılı kişilere yasal işlemler başlatıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezinde yer alan konteyner kentler, parklar, metruk binalar ve ara sokaklarda uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde şüpheli görülen alanlar didik didik aranırken, çok sayıda şahıs kimlik kontrolünden geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yasal işlemler başlatıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, "Geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemek isteyen hiçbir yapıya asla müsamaha gösterilmeyecektir. Uyuşturucu ile mücadelemiz, artarak ve tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN