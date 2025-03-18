Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimlerinde 28 Gözaltı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 66 sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 28 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 28 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 28 şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN