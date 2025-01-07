Adıyaman'da Uyuşturucu Denetiminde 16 Şahıs Hakkında İşlem
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 16 şahıs üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları uyuşturucu denetimleri kapsamında inceledikleri 16 şahsın üzerinde 5 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 3 gram skunk, 2 gram metanfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN